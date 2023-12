Von Händel bis Rammstein Auf ungewohnten Wegen durch die Musikgeschichte

Nicht anders war es am Sonntag­abend, als die Musiker in der ausver­kauften Paterskirche über zwei Stun­den lang ihr ausgefallenes Pro­gramm präsentierten, dessen inhaltlicher ro­ter Faden die titelgebende „Sehn­sucht nach dem Paradies“ („Closer to paradise“) war. Diesen menschli­chen Wunsch nach Erfüllung in sei­nen unterschiedlichen Bedeutungs­nuancen loteten die Interpreten in vier getrennten Akten aus, die der italienischen Barockmusik, französi­scher Spätromantik und Chansons, deutschen Liedern von Romantik bis Heavy Metal sowie angelsächsisch inspirierter zeitgenössischer Musik gewidmet waren. Ein Großteil der Stücke war naturgemäß von Mitglie­dern von Spark für die eigenen Zwecke arrangiert; zwei Werke ge­gen Ende des Konzertes waren sogar Ei­genkompositionen.