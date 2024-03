Von Aussterben bedrohte Haustierrassen Auf Gut Heimendahl sind die Lämmer los

Auf Gut Heimendahl leben ganz besondere Schafe. Sie gehören überwiegend alten Haustierrassen an, die vom Aussterben bedroht sind. Gut Heimendahl ist ein so genannter Arche-Hof, der lebendiges Kulturgut in Reinzucht erhält. Da sind beispielsweise die zwei- und vierhörnigen Jakobsschafe, die man unschwer an ihren Hörnern erkennen kann. Da sind die Tiere mit den zwei gedrehten Hörnern, die ungarischen Zackelschafe. Oder Exemplare mit zotteligem dunkelgrauem Fell, die Steinschafe. Hinzu kommen die Bentheimer Landschafe, die als die größte deutsche Heideschafrasse gelten.