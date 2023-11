Unterkünfte in Kempen belegt Auf der Suche nach Platz für Flüchtlinge

Ein Zimmer ist derzeit noch frei in der Unterkunft für Flüchtlinge an der Antoniusstraße in St. Hubert. Das war’s dann aber auch schon. 488 asylsuchende Ausländerinnen und Ausländer betreut die Stadt Kempen mit Stichtag vom 31. Oktober dieses Jahres. Weitere Kapazitäten hat auch die Thomasstadt aktuell nicht.