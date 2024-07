Fußball-EM 2024 Auf der Suche nach Deko zum Viertelfinale

Apropos Tisch: In den Heim-Discountern gibt es noch kleine, tragbare Tisch-Grills für die Gartenparty. Servietten in den drei Farben Schwarz, Rot und Gold lassen sich auch dekorativ auf der Biertischgarnitur verteilen. Bei den Getränken muss es ja auch nicht immer nur Bier sein: Softdrinks gibt es schließlich auch in den Farben Schwarz (Cola), Rot (Blutorangen-Limo) und Gold (Orangen oder Zitronenlimonade). Für das Viertelfinale gegen Spanien ist also Kreativität gefordert, um mit Freunden so richtig in Stimmung zu kommen und die Spieler anzufeuern.