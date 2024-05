Große Feier in Kempen Astrid-Lindgren-Grundschule wird 50

Die Kinder sind seit Wochen fleißig. Sie basteln bunte Hüte, kleine, große, auch in ihren Pausen. Alles soll zu ihrem großen Fest am Samstag, 8. Juni, fertig sein. Denn dann feiert die Astrid-Lindgren-Grundschule in Kempen ihr 50-jähriges Bestehen. „Die Hüte tragen wir bei unseren Auftritten, wir freuen uns schon sehr darauf“, sagt eine Schülerin und bemalt eifrig weiter. Im Hintergrund tüfteln seit nun fast einem Jahr Lehrkräfte und Eltern gemeinsam daran, dass die 50 Jahre gebührend gefeiert werden, und haben sich ein Programm ausgedacht, dass „Wow“-Effekte verspricht.