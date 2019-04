Arnold-Janssen-Kapelle im Park des Von-Broichhausen-Stiftes : Kapelle erstrahlt in neuem Glanz

Kapelle erstrahlt in neuem Glanz

Kempen Die Arnold-Janssen-Kapelle im Park des Von-Broichhausen-Stiftes ist komplett renoviert worden. Möglich gemacht hat das der Freundes- und Förderkreis der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“

Die Arnold-Janssen-Kapelle im Park des Von-Broichhausen-Stiftes ist renoviert. Der Freundes- und Förderkreis der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ (FFK) hat das Kleinod geöffnet. Die seinerzeit von der Kempener Firma Heckmann gestiftete Kapelle hat einen zweiten Zugang über das Von-Broichhausen-Stift bekommen. Außerdem ist das Gotteshaus innen wie außen neu angestrichen worden. Die neue Holztür ist hochwertig verarbeitet und mit einem ähnlichen Bleiglasfenster versehen, wie sie auch an der Kapellenwand vorhanden sind. Die Farbe ist wie gehabt kalkweiß. Für die ein Jahr währende Renovierung hat der Freundes- und Förderkreis insgesamt gut 10.000 Euro in die Hand genommen.

„Die Kapelle ist jetzt wieder in einem vorzeigbaren Zustand und kann als stiller Ort der Andacht genutzt werden“, sagt Elisabeth Seyrich, die Vorsitzende des Förderkreises. Laut Satzungszweck hat er sich verpflichtet, die beiden Kempener Altenpflegeheime zu unterstützen und Maßnahmen wie an der Arnold-Janssen-Kapelle zu begleiten und zu finanzieren. „Uns freut besonders, dass es für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie für Gäste nun einen zweiten Zugang vom Garten aus gibt. Dadurch wird diese einzigartige Kultur- und Gebetsstätte noch erfahrbarer“, betont Jürgen Brockmeyer, Geschäftsführer der „Stiftung Hospital zum Heiligen Geist“. Sie ist Trägerin des Von-Broichhausen-Stiftes. Bislang war der Zugang ausschließlich über die Mülhauser Straße möglich, was für die Senioren im Stift recht beschwerlich war.