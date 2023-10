Kultur in Kempen Bravo-Rufe und Gänsehautmomente bei Konzert des Arnold-Chores

Der zweite Konzertteil war etwas leichter angelegt. Es gab ein großes heiteres Potpourri aus der Operette „Maske in Blau“. Der Schalk blitzte auf, bei „Im Gegenteil, ich bin ja für die Ehe – auch wenn ich manches Mal nach anderen Mädchen sehe“ oder „Schau einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen“. Katharina Borsch entzückte das Publikum mit „Liebe, du Himmel auf Erden“ aus der Operette „Paganini“ von Franz Lehar. Bravo-Rufe gab es nach ihrer Darbietung von „Meine Lippen, die küssen so heiß“, bei dem sie in dunkelrotem langem engen Kleid Chor und Chorleiter lasziv mit ihrem weißen Schal umgarnte. Es waren Gänsehautmomente, die das Publikum begeistert honorierte.