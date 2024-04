Veranstaltung in Kempen Argumentationstraining gegen Stammtischparolen

Zum Auftakt wird es nun am Samstag, 13. April, eine Veranstaltung im Rokokosaal des Kulturforums Franziskanerkloster, Burgstraße 19 in Kempen, geben. Beginn ist um 18 Uhr, Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) eröffnet den Abend. Auf dem Programm stehen zwei Themenbereiche: Zum Thema „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ spricht der Kempener Politikwissenschaftler Klaus-Peter Hufer, der seit über 20 Jahren an Volkshochschulen lehrt, wie man Stammtischparolen begegnet und sie bestenfalls entkräftet. Ziel ist der direkte Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern. Im zweiten Teil des Abends wollen die Organisatoren aufzeigen, wie sich die Kunst- und Kulturlandschaft verändern könnte, wenn Extreme in verantwortliche Positionen kommen. Der Eintritt ist frei.