Kultur in Kempen ARD-Preisträger Lukas Sternath gibt Konzert in der Paterskirche

Der 2002 in Wien geborene Künstler wurde bereits als Wiener Sängerknabe nachhaltig musikalisch geprägt. Seine Ausbildung am Klavier erhielt er bei Anna Malikova und Alma Sauer an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit dem vergangenen Jahr studiert er in der Klasse von Igor Levit an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Till Fellner, Ingolf Wunder und Sir András Schiff zählen zu seinen Mentoren. Bereits 2021 erregte er Aufsehen als mehrfacher Preisträger beim 63. Internationalen Ferruccio Busoni Klavierwettbewerb in Bozen, beim 14. Internationalen Schubert Klavierwettbewerb in Dortmund und beim 17. Europäischen Klavierwettbewerb in Bremen.