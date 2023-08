Arbeitsmarktstatistik Kreis Viersen Arbeitsagentur zählt weniger Arbeitslose in Kempen

„Wir verzeichnen im Agenturbezirk insgesamt sinkende Arbeitslosenzahlen im August“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld: „Im Vormonatsvergleich konnten wie erwartet vor allem jüngere Arbeitslose wieder eine Beschäftigung aufnehmen.“ Insgesamt habe die Dynamik wieder zugenommen, so Borgloh weiter: „Es gab etwas mehr Zugänge in die Arbeitslosigkeit, jedoch vor allem auch wesentlich mehr Arbeitsaufnahmen. Der Arbeitsmarkt bleibt also aufnahmefähig.“