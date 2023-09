Kultur in Kempen Arbeiten im Kulturforum dauern mindestens bis Dezember

Bis jetzt, so Herbst, sei in den Sonderausstellungsräumen noch nicht viel passiert. Die Behindertentoilette sei seit fast drei Jahren fertig, aber dennoch in einem nicht nutzbaren Zustand, die Toiletten in der Stadtbibliothek seien „eine Katastrophe“, so CDU-Fraktionschef Jochen Herbst. Zudem sei aufgrund der Arbeiten die Orgelempore der Paterskirche nicht zugänglich. Dadurch entfielen Zuschauerplätze für Kempen Klassik, und die Orgel könne nicht genutzt werden. Mehrfach sei gesagt worden, dass im zweiten Halbjahr 2023 wieder Sonderausstellungen geplant werden könnten, so Herbst weiter.