Umfangreiche Sanierung am Denkmal Tönisberger Mühle soll bald wieder glänzen

Ein Blick zurück. Vorgänger der heutigen Bockwindmühle war, so schreibt der Historiker Erhard Louven in den vom Verein herausgegebenen Tönisberger Heimatblättern, wahrscheinlich eine Wassermühle am „Mühlenrahm“ an der Vinnbrück. Die war aber schon 1720 außer Betrieb, und Tönisbergs Einwohner bemühten sich bei der preußischen Landesherrschaft um die Errichtung einer modernen Windmühle. Die kam mit der Einführung der Gewerbefreiheit durch die Franzosen, die 1798 den Niederrhein annektiert hatten: 1802 wurde auf dem Mühlenberg die lang ersehnte Bockwindmühle als Kornmühle mit zwei Mühlgängen gebaut. Letzter Pächter bis 1913 war Carl Rögels.