Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold Schwimmabzeichen-Tag am Sonntag im Aquasol

Das Kempener Schwimmbad Aquasol öffnet für den bundesweiten Schwimmabzeichen-Tag am Sonntag, 21. Mai, seine Türen für alle, die ein Schwimmabzeichen ablegen wollen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können einfach vorbeikommen, sich melden und die Prüfung für ein Schwimmabzeichen – das „Seepferdchen“ oder das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold – ablegen. Initiiert wurde der Schwimmabzeichen-Tag von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und dem Deutschen Schwimmverband. In Kempen kooperieren die Stadtwerke als Betreiber des Aquasols dazu mit der DLRG-Ortsgruppe Kempen und dem Schwimmverein SV Aegir 21 Kempen. „Viele Kinder haben vor Corona schwimmen gelernt, hatten dann aber keine Möglichkeit mehr, die Prüfung abzulegen“, berichtet Markus Weymans, Vorsitzender der DLRG in Kempen. Das können sie am Sonntag nun im Aquasol nachholen. Doch auch erfahrenere Schwimmer sind willkommen. Die Abnahme der Schwimmabzeichen erfolgt während des normalen Badebetriebs von 12 bis 18 Uhr, eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.