Kempener Freibad : Aqua Sol: Probleme mit Besucheransturm

Aktuell dürfen rund 1000 Badegäste gleichzeitig in das Kempener Freibad. Foto: Norbert Prümen

Kempen Besucher mussten bis zu einer Stunde auf dem Parkplatz Schmeddersweg in der Warteschlange ausharren, bis sie ins Bad konnten, obwohl sie rechtzeitig vor dem Einlasstermin um 15 Uhr erschienen waren.

Mit dieser Situation hatten die Verantwortlichen des Kempener „Aqua Sol“ nicht gerechnet: Für Freitagnachmittag hatten sich erstmals 1000 Badegäste zum Besuch im Freibad angemeldet. Mehr Schwimmfreunde dürfen wegen der Corona-Schutzvorgaben nicht auf einmal ins Kempener Bad.

Und weil es so viele Gäste waren, die schwimmen und sich sonnen wollten, gab es am Eingang Probleme. Besucher mussten bis zu einer Stunde auf dem Parkplatz Schmeddersweg in der Warteschlange ausharren, bis sie ins Bad konnten, obwohl sie rechtzeitig vor dem Einlasstermin um 15 Uhr erschienen waren. Diese Situation wiederholte sich am Samstagnachmittag. Wieder gab es eine lange Warteschlange und verärgerte Besucher.

Norbert Sandmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen, die das „Aqua Sol“ betreiben, räumte auf Anfrage unserer Redaktion Probleme beim Einlass der vielen Besucher ein. Dies sei der aufwendigen Organisation durch die Vorgaben des Kreisgesundheitsamts geschuldet. „Um die Durchlaufzeiten im Kassenbereich weiter zu beschleunigen, bitten wir unsere Kunden, den aus dem Buchungssystem kommenden Reservierungscode rechtzeitig bereitzuhalten und unserem Personal unaufgefordert vorzulegen“, so Sandmann. In der Tat wurde beobachtet, dass Badegäste diesen Code erst an der Kasse langwierig suchen mussten, was den Eintritt verzögerte.