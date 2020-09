Kinderschwimmkurse in Kempen : Seepferdchen machen trotz Corona

Kempen Die Stadtwerke Kempen haben den ersten Schwimmkursus für Kinder nach dem Corona-Lockdown im Badezentrum Aqua Sol gestartet. Aufgrund der Corona-Schutzvorgaben gibt es statt des bekannten klassischen Kurses einen Workshop, in den die Eltern eingebunden sind.

Für Niklas Brandes ist es etwas ungewohnt, in Shorts und Poloshirt zum Schwimmkursus zu gehen. Doch genau in diesem Outfit steht der Fachangestellte für Bäderbetriebe auf einer der Inseln im Lehrschwimmbecken des Kempener Aqua Sols und gibt seine Anweisungen ins 1,20 Meter tiefe Wasser. Seine Schüler: sechs junge Nicht-Schwimmer im Alter von fünf und sechs Jahren. Die sind nicht alleine im Wasser – Mutter oder Vater oder ein Großelternteil ist mit dabei. Entsprechend der Anleitungen von Brandes unterstützen die Erwachsenen den Nachwuchs beim Schwimmen lernen.

Die meisten Eltern hatten zudem im März von den zwei Optionen Geldrückerstattung oder Umbuchen auf einen Kursbeginn im September Letzteres gewählt. Nur dass jetzt die Pandemie normale Kurse immer noch unmöglich macht. In dem Dreier-Team kam die Idee auf, an das Babyschwimmen anzuknüpfen. Bei dem ist klassischerweise ein Elternteil mit dem Baby im Wasser und führt die Übungen durch, die ein Trainer anhand einer Puppe demonstriert.

Warum also nicht auch die Eltern in einen Schwimmkursus für junge Nicht-Schwimmer einbinden? Michael Bist telefonierte nahezu alle auf den Anmeldungslisten stehenden Eltern ab, stellte die Idee vor und stieß fast überall auf Begeisterung. Nur vereinzelt bekam er den Satz „Das kann ich mir nicht vorstellen, das möchte ich nicht“ zu hören.

Ida wird von ihren Opas unterstützt. „Das Training findet zweimal in der Woche statt. Einmal gehe ich mit, beim anderen Mal übernimmt der andere Opa“, berichtet Karl-Heinz Erdmann. Ida, die mit Opa und Oma in Richtung Hallenbad geht, strahlt. Die Zeit mit den Großeltern findet sie super. Die Opas mit Wasser zu bespritzen, macht der Fünfjährigen besonders Spaß.

Im Aqua Sol überlegt man derweil, ob der neue Workshop nicht generell zu den Angeboten aufgenommen werden soll. „Wir könnten uns vorstellen, neben dem klassischen Kinder-Schwimmkursus – wenn der denn wieder möglich ist – diesen Workshop mit aktiver Beteiligung der Eltern weiterhin anzubieten. Eltern können sich dann entscheiden, was ihnen lieber ist“, sagt Sabrina Küppers. Das Bäderteam freut sich, dass das Angebot so gut aufgenommen wird und so Schwimmen lernen in Corona-Zeiten möglich ist.