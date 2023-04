Trendfarben in der Frühjahrsmode Aprilwetter beim Frühlingsfest in Kempen

Mit kühlen Regengüssen hat der April die Besucher des Kempener Frühlingsfestes begrüßt. Was für die Natur ein Segen sein mag, ist für ein solches Stadtfest eine mittlere Katastrophe. Am Samstagnachmittag herrscht an der Kuhstraße weitgehende Leere. Zwischen den Ständen unter wasserdichten Zelten und Planen klaffen große Lücken. Jonny Padella und seine Frau Adela strahlen jedoch die Besucher an. Die beiden stammen aus Ecuador und leben in Oberhausen. Sie bieten Produkte aus ihrer Heimat an: Ponchos und Jacken aus Alpakawolle. Dazu gibt es Traumfänger, Lederarmbänder, Schmuck aus Holz und Muscheln. Das meiste sei in Handarbeit hergestellt, berichtet Jonny Padella. Die beiden sind zum ersten Mal in Kempen und hoffen auf besseres Wetter am Sonntag.