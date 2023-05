240-Betten-Haus am Aquasol geplant Hotel-Nachbarn prüfen rechtliche Schritte

Anwohner der Berliner Allee in Kempen werden möglicherweise den Rechtsweg beschreiten, um den Bau eines neuen Hotels neben dem Schwimmbad Aquasol an der Berliner Allee zu verhinden. Bei einer Nachbarschaftsversammlung am Donnerstag, an der die Eigentümer von vier Grundstücken dort teilnahmen, hätten sich die Anwohner darauf geeinigt, zunächst die Reaktion der Stadtverwaltung abzuwarten, berichtete Anwohner Klaus Gerlach am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, wie unsere rechtliche Situation aussieht, und wollen prüfen, inwiefern wir rechtlich gegen die Stadt vorgehen können.“