„Wohnqualität hat abgenommen“ Anwohner klagen über Saufgelage im East-Cambridgeshire-Park

Die Sonne zeigt sich, die Temperaturen klettern auf milde 20 Grad. Was viele kaum erwarten können, sehen die Anwohner des East-Cambridgeshire-Parks in Kempen mit Skepsis. Denn dann ist auf den Grünflächen, rund um die dort aufgestellten Parkbänke, jede Menge los: „Es wird nicht nur laut bis nachts in die Puppen gefeiert, am nächsten Morgen liegt so viel Müll überall rum, das ist wirklich unfassbar“, berichten besorgte Anwohner, die namentlich nicht genannt werden wollen – aus Angst vor Übergriffen durch aufgebrachte Jugendliche und junge Erwachsene. Bei Regen würden sie sich unter das Vordach der Regenbogenschule zurückziehen, berichten Anwohner.