Verkehrssicherheit in Kempen Anwohner in Sorge um Buchenhecke in Unterweiden

Nun handelt es sich bei den Bäumen, die dicht nebeneinander hinterm Maschendrahtzaun an der Rückseite des Gartens stehen, um Buchen, genauer: um eine Buchenhecke. Die Stämme sind inzwischen etwa so dick wie Oberschenkel. In den vergangenen Jahren sorgten die Kubienskis für den Rückschnitt der Buchen, die auf einem Grünstreifen stehen, der entlang der Kreisstraße 23 führt. Dazu waren sie auch vom Kreis aufgefordert worden. In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, mahnte das Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen im Frühjahr 2017 den Rückschnitt des grenzüberschreitenden Grünbewuchses an, was bei Streckenkontrollen an der Kreisstraße aufgefallen war. So wurde Kubienski aufgefordert, „Ihre Bäume, Pflanzen und Gehölze auf vorhandene Mängel, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs mittelbar oder unmittelbar gefährden können, zu überprüfen“ und daraus resultierende Gefahrenlagen zu beseitigen. Ansonsten würde der Kreis die Maßnahmen einleiten und die Kosten in Rechnung stellen.