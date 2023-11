„Das ist doch kein Beruf für einen Wolf“ Kempener Autorin liest beim Vorlesetag für Kita-Kinder

Annette Feldmann stimmt zu. Sie ist Mitglied des Fördervereins der Kita Christ König und setzt sich in diesem Rahmen zusätzlich für das Sammeln von Geld für Spielzeuge, Bücher oder Einrichtungsgegenstände ein. Auch Theaterbesuche, die Vorschularbeit oder Feste werden durch solche Spenden finanziert. Die Teilnahme am Vorlesetag allerdings ist immer kostenlos. Feldmann wirbt leidenschaftlich dafür, Kindern vorzulesen: „Das fördert den Spaß am Fabulieren und am Unfug denken. Kinder lieben beispielsweise Wortspiele in Büchern. Sie können in neue Geschichten abtauchen und Freude am Fantasieren entwickeln.“