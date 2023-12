Annemarie Breiltgens aus Kempen wird 90 Stolz auf acht Enkel und neun Urenkel

Annemarie Breiltgens aus Kempen vollendet am Samstag, 16. Dezember, ihr 90. Lebensjahr. Geboren wurde sie 1933 in Wachtendonk als jüngstes von sechs Mädchen. Keine ihrer Schwestern habe ein so hohes Alter erreicht, sagt sie mit Bedauern – aber auch wenig stolz. Gelernt hat sie den Beruf der „Putzmacherin“, wobei sie ihre Ausbildung als Jahrgangsbeste des damaligen Landkreises Düsseldorf abschloss. In ihrem Beruf, der heute als Modistin bezeichnet wird, fertigte sie Hüte und Kopfbedeckungen.