Anmeldezahlen für das Schuljahr 2023/24 So beliebt sind die Schulen in Kempen

Die Zahl der Kinder, die zum neuen Schuljahr ab 1. August ihre Schullaufbahn an einer weiterführenden Schule in Kempen fortsetzen werden, ist bekannt. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses konnte der Erste Beigeordnete der Stadt, Bennet Gielen, die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen der Politik zur Kenntnis geben. Insgesamt zählt die Stadt aktuell 310 Viertklässler. 24 von ihnen werden keine weiterführende Schule im Stadtgebiet besuchen, sie haben sich für andere Schulen, außerhalb der Stadt, entschieden. An welche Schulen es die Auspendler zieht, konnte die Stadtverwaltung auf Anfrage nicht sagen, wohl aber feststellen, dass die Zahl der Auspendler in diesem Jahr geringer ist als im Vorjahr: Nur acht Prozent der neuen Fünftklässler werden künftig nicht in Kempen beschult – im Vorjahr waren es noch 13 Prozent.