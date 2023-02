Umweltaktion in Kempen am 11. März Erste Anmeldungen für den „Frühjahrsputz“ sind da

Wer mitmachen will, meldet sich bei der Stadt an; der Anmeldebogen ist auf der Internetseite der Stadt (www.kempen.de) zu finden. Pro Gruppe braucht die Stadt einen Ansprechpartner als Kontakt. Die Teilnehmer können selbst wählen, wo sie Unrat aufsammeln wollen – etwa im Park, in einer Grünanlage, entlang eines Weges, am Waldrand, auf Spielplätzen oder auf anderen Flächen in und um Kempen. Auf dem Meldebogen gibt man an, wo gesäubert wird und wo der in Tüten gesammelte Müll dann geholt werden soll – so haben die Organisatoren einen Überblick, und bei der Firma Schönmackers weiß man, wo die vollen Müllsäcke abzuholen sind.