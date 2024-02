Der „Frühjahrsputz“ ist für viele Bürger ein besonderes Erlebnis. Das gemeinsame Tun schweißt zusammen – in Kempen ebenso wie in St. Hubert oder Tönisberg, in Unterweiden oder Schmalbroich. Für ihre Umwelt engagieren sich seit Jahren Hunderte Menschen in Kempen, und ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. 2019 registrierten die Organisatoren bereits eine Rekordbeteiligung: Fast 540 große und kleine freiwillige Helfer waren in 33 Gruppen im Einsatz. Im ersten Corona-Jahr 2020 nahmen immer noch rund 500 Menschen in 48 Gruppen teil. 2021 musste die Aktion corona-bedingt ausfallen, 2022 dann zogen knapp 650 Teilnehmer in 74 Gruppen los, um in Grünstreifen, am Waldrand und in Parks das einzusammeln, was Mitmenschen achtlos weggeworfen hatten.