Umweltaktion in Kempen am 11. März Weitere Anmeldungen für Frühjahrsputz

Im vergangenen Jahr nahmen über 650 Menschen an der Aktion teil, für die diesjährige Aktion haben sich inzwischen 40 Gruppen mit rund 450 Personen angemeldet, darunter die Gastendonk-Nachbarn, die an der Straße An der Gastendonk, in Hinterorbroich, an einem Teil der Tönisberger Straße und am Anfang vom Schadbruch aufräumen wollen. Die ökumenische Umweltgruppe Kempen will im Bereich der Straßen Am Dreieck, Wachtendonker Straße und Fröbelstraße saubermachen. Die Dreiklang-Straßengemeinschaft hat sich Vogthof, Bahnstraße und Kempener Landstraße vorgenommen, Andrea Klaus sammelt Unrat an der Vorster Straße zwischen Oedter Straße und Innenring auf.