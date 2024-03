Offene Spielgruppen und Erste Hilfe am Baby Angebote für Eltern mit kleinen Kindern in Kempen

Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig. Die offenen Spielgruppen gibt es montags von 15 bis 16.30 Uhr im Haus für Familien „Campus“ am Spülwall 11 in Kempen und dienstags von 16 bis 17.30 Uhr im Familienzentrum „Schlösschen“ am Helmeskamp 9 in Tönisberg sowie an jedem zweiten Samstag im Monat von 9 bis 10.30 Uhr im „Campus“.