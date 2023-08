Amnesty-International-Gruppe in Kempen Seit 50 Jahren im Einsatz für Menschenrechte weltweit

Immer wieder gab es in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und dabei insbesondere mit Klaus-Peter Hufer Veranstaltungen zur politischen Bildung. Es gab Vorträge und Diskussionen zur Situation in Tibet, Afghanistan, in der Türkei, in Sri Lanka, Belarus oder Mexiko. Zeitzeugen berichteten, zu Paraguay etwa Martin Almada, ein von AI betreuter ehemaliger politischer Gefangener und Freund des Ehepaares Schmitz aus Kempen. „Dabei bestärkten die Zeitzeugenberichte uns immer sehr in der Hoffnung, dass unsere Arbeit nicht verpufft, sondern Ergebnisse zeigt“, sagte Ingrid Schmale in ihrem Rückblick.