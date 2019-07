Kempen : Königshütte: Ein See in Not

Königshütte: Ein See in Not

Am Königshüttensee an der Hülser Straße säumen sich bei warmem Wetter die llegal geparkten Autos. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Kempener Markus Lunau beklagt, dass die Zustände unerträglich sind.

Königshüttesee, das nächste Kapitel. Speziell in der vergangenen Woche, als die Temperaturen in nicht angenehme Höhen stiegen, herrschte dort Ausnahmezustand. Die Besucher sorgten auch rund um das Gelände für Chaos. Alles war zugeparkt, es lag haufenweise Müll herum. Der Kempener Markus Lunau, Mitglied des Segel-Surf-Clubs, appelliert mit deutlichen Worten an die Verantwortlichen, endlich etwa zu unternehmen: „Wer auch immer für dieses Naturschutzgebiet zuständig ist: Bitte unternehmen Sie endlich etwas gegen die illegale Übervölkerung des Sees.“ Lunau ist vier Mal in der Woche vor Ort, um Müll wegzuräumen.