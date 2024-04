Am ersten Mai-Wochenende Altstadtfest und Highland-Games in Kempen

Was Besucher bedenken müssen: Während des Altstadtfestes ist die gesamte Kempener Innenstadt für Kraftfahrzeuge gesperrt, die Stadt installiert dazu Poller, die eine Durchfahrt verhindern. Im Innenstadtbereich gibt es mehrere Parkplätze, die während des Altstadtfestes auch zur Verfügung stehen, allein die Parkplätze P9 (an der Burg) und P14 (Wambrechiesstraße) sind für die Veranstaltung gesperrt. Die Stadt weist darauf hin, dass an der Burgstraße und an der Franziskanerstraße außerdem Haltverbote eingerichtet werden. Die Parkplätze in der Innenstadt sind in der Regel gebührenpflichtig, das gilt auch während des Altstadtfestes. Gebühren sind also auch am Samstag bis 16 Uhr zu zahlen, das Parken kostet 1,50 Euro pro Stunde.