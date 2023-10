Tourismus in Kempen Altstadt soll auf Schildern sichtbarer werden

Wer auf der A 40 zwischen Tönisberg und Kempen unterwegs ist, sieht am rechten Fahrbahnrand ein Schild: „Historischer Stadtkern Kempen“ steht darauf, und mit den Abbildungen von Kuhtor, Propsteikirche und Burg mag schon der ein oder andere Tourist denken: „Ach, das sieht ja nett aus, da fahre ich mal hin.“ So oder so ähnlich soll es auch Bahnreisenden gehen, die auf der Strecke des Niersexpress (RE 10) zwischen Krefeld und Kleve unterwegs sind: Entlang der Strecke oder am Bahnhof könnten Schilder aufgestellt werden, die auf die sehenswerte Kempener Altstadt hinweisen.