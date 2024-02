Vor 50 Jahren in Kempen Abitur gemacht Alt-Thomaer wiederholen Klassenfahrt nach Paris

Kempen · 1974 machen 14 junge Männer am Gymnasium in Kempen ihr Abitur. 50 Jahre später trafen sie sich jetzt wieder – und fuhren noch einmal gemeinsam nach Paris. Auf dem Programm auch einige Sehenswürdigkeiten, die es in den 1970er-Jahren noch nicht gab.

22.02.2024 , 17:00 Uhr

50 Jahre nach dem Abitur am Gymnasium Thomaeum in Kempen wiederholten die Ehemaligen ihre Klassenfahrt, die sie 1972 nach Paris führte. Foto: Paul Maaßen

Um die 70 Jahre alt sind die Männer heute, die vor 50 Jahren am Gymnasium Thomaeum in Kempen Abitur machten. 14 Jungen gehörten 1974 der Abschlussklasse an, keine Mädchen. 50 Jahre nach der Prüfung beschlossen die Absolventen des Abi-Jahrgangs 1974 nun, ihre Klassenfahrt nach Paris zu wiederholen, die sie 1972 schon einmal gemeinsam unternommen hatten. Trotz unterschiedlicher Berufs- und Lebenswege hatten sie sich nie aus den Augen verloren, der WhatsApp-Gruppe gehört sogar Klassenlehrer Hermann-Josef van den Boom (83) an. „Ein halbes Jahrhundert, in dem jeder sein eigenes Leben gelebt hat – und dennoch haben wir uns sofort wieder zusammengefunden“, berichten die Ehemaligen. 1972 unternahmen die Jungen aus Kempen eine Klassenfahrt nach Paris, die fast zwei Wochen währte. Foto: Paul Maaßen „Die Klassenfahrt ging damals über fast zwei Wochen“, erinnert sich Paul Maaßen, einer der Alt-Thomaer. Entsprechend hatten die Schüler 1972 auch viel Zeit, sich Paris anzusehen, aber auch Chartres und Versailles. Für die Wiederholungsfahrt nun hatten sie vier Tage vereinbart, zwölf Ehemalige nahmen teil. Für die kürzere Fahrt nun stimmte man ab, was man sich anschauen wollte – die Champs Élysées, den Eiffelturm, aber auch Montparnasse, „1972 eine große Baustelle“, erinnert sich Maaßen, und das Centre Pompidou. Das war für die Alt-Thomaer auf „Klassenfahrt“ jetzt neu – es wurde erst 1977 eröffnet.

