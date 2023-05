Verkaufsoffener Sonntag am 7. Mai in Kempen Highlander kommen zum Altstadtfest

Die Highland Games sind eingebettet in das Altstadtfest, das der örtliche Werbering und die Veranstaltungsagentur XDream-Events veranstalten. Sie haben dazu ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das alljährlich viele Besucher aus der Region anzieht. Es gibt viel Musik und Tanz: Start ist am Freitagabend, 5. Mai, auf der Bühne am Buttermarkt, dort sorgt ab 19 Uhr die Party- und Coverband Hands up für Stimmung. Am Samstag zeigt die City Dance School Krefeld ihr Können auf der Bühne (14 Uhr), dann folgen die White Hacke Pipes and Drums (14.30 Uhr), bevor Spass an de Freud (14.45 Uhr) und La Cubana (16 Uhr) auftreten. Um 19 Uhr ist Party mit stay2rock. Am Sonntag tritt erneut die City Dance Schook Krefeld auf (13.30 Uhr), danach sind die Stagedream Academy (14 Uhr), der Kempener Tanztreff (14.30 Uhr), der TSK Tönisvorst (16 Uhr) und die Black Pearls Cheerleader (17.30 Uhr) zu bewundern.