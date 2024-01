Polizei in Kempen Alkoholfahrt fällt wegen defekten Lichts auf

Kempen · Ein defektes Licht an einem Auto hat am Montag in Kempen dazu geführt, dass eine Alkoholfahrt entlarvt wurde. Wie die Polizei berichtet, hielten Polizeikräfte um 19.10 Uhr einen 68-jährigen Mann aus Geldern auf der Dr.-Luft-Straße in Kempen an, weil das Abblendlicht seines Fahrzeugs defekt war.

Wegen eines defekten Lichts an seinem Fahrzeug hielt die Polizei den Mann an (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Karmann

Während der Kontrolle stellte das Einsatzteam schnell fest, dass der 68-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Er willigte in einen freiwilligen Alkoholtest ein, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. „Nachdem die Einsatzkräfte den alkoholisierten Fahrer mit dem Ergebnis konfrontierten, gab er an, im Verlauf des Abends Alkohol getrunken zu haben“, so die Polizei weiter. Schließlich wurde der Mann zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht. Auch ein ebenfalls freiwilliger Drogenvortest verließ positiv. „Ob er seinen Führerschein in naher Zukunft zurückbekommt, ist fraglich und wird von einem Gericht entschieden“, so die Polizei, die besonders zur Karnevalszeit erneut daran erinnert, „dass Alkohol und Autofahren niemals zusammenpassen. Wie jedes Jahr werden unsere Einsatzkräfte verstärkte Straßenkontrollen durchführen. Wer fährt, sollte keinen Alkohol trinken.“

