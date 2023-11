Konzert in Kempen Kurdische Lieder in der Paterskirche

Ein Konzert der Reihe „Klangkosmos Weltmusik in NRW“ findet in der kommenden Woche im Kulturforum Franziskanerkloster in der Paterskirche, Burgstraße 19 in Kempen, statt. Am Diensttag, 14. November, spielt ab 20 Uhr das Ali Dogan Günültas Trio aus der Türkei. Neben Dogan Günültas gehören Firat Caklici und Ali Kutlutürk dem Trio an.