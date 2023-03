„Gemeinsam statt einsam“ Was für Senioren in Kempen geboten wird

Bis 15 Uhr können sich Interessierte an verschiedenen Info-Ständen von Vereinen und Einrichtungen in Kempen über das Angebot informieren. Denn das Angebot für Senioren in Kempen ist groß – vom Mittagstisch bei der Senioren-Initiative über den mobilen Einkaufswagen der Malteser bis hin zu „Senioren in Bewegung“, den „Hagelkreuzbikern“ und vielem mehr.