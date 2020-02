Tipp der Woche : Kurzurlaub in der Kempener Aqua-Sol-Sauna

Kurzurlaub in der Kempener Aqua-Sol-Sauna

Betriebsleiter Wolfgang Werthschulte (rechts) und sein Stellvertreter Michael Bist in der Aqua-Sol-Sauna. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Dem trüben Winterwetter entfliehen und stattdessen Wärme und Entspannung genießen: Die Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol macht es möglich. Die Zeit in der Kempener Sauna wirkt wie ein Kurzurlaub. Am 25. April lockt zudem die Saunanacht „Chillen und Grillen“.

Wer die Treppe im Foyer der Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol hinauf- und über den breiten Steg geht, lässt spätestens beim Eintritt in den Entspannungsbereich den Stress und die Hektik des Tages hinter sich. Die modern und großzügig gestaltete Saunalandschaft mit ausgeklügeltem Lichtkonzept zieht den Besucher sofort in ihren Bann.

Jeder kann sofort erkennen, welche Saunen sich hinter den großen Glasfronten verbergen: Namen und Temperaturen sind jeweils angegeben. „Wer für sich das Saunieren erst einmal ausprobieren möchte, dem empfehlen wir die Relaxsauna“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Michael Bist, der für den Saunabereich zuständig ist. In der Einsteigersauna geht es mit gerade einmal 60 Grad los. Nebel schlägt indes gegen die große Glasfront des Caldariums. Geschuldet ist er der Wärme von 47 bis 48 Grad sowie einer Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent – eine Sauna, die gerade bei leichten Atemwegserkrankungen durch die hohe Luftfeuchtigkeit Linderung verschaffen kann.

Tickets Die Karten für die Saunanacht am 25. April, 20 bis 2 Uhr (Einlass von 19.30 bis 21 Uhr), gibt es ab Mitte März im Aqua Sol, Berliner Allee 53 in Kempen. Der Eintrittspreis inklusive Büfett liegt bei 34,50 Euro.

Im Aqua Sol wird nicht einfach nur sauniert. Neben den Aufgüssen gibt es Angebote wie Peelings und Cremes, die in den verschiedenen Saunen stattfinden. Erholen können sich Besucher in der gemütlichen Lounge-Ecke mit bequemen Sesseln. Auf der einen Seite gibt es einen Glaskamin, auf der anderen eine große Fensterfront zum Außenbereich hin. Einfach die Augen schließen oder ein Buch aus der Tasche ziehen.

Mit gleich zwei Sonnendecks und einem weiteren windgeschützten Loungebereich lädt der Außenbereich zum Verweilen ein. Dazu kommen die Eventsauna mit einem großen Aufgussofen samt Lavasteinen und das gegenüberliegende Ruhehaus mit Relaxliegen und der Couch vor dem gläsernen Kamin. „Wir haben hier eine automatische Be- und Entlüftung, die jederzeit für eine optimale Luft sorgt“, informiert Bist. Ob in der Außensauna oder dem Ruheraum, der Blick fällt auf edel eingefasste Pflanzbeete und das Solebecken mit seinem 33 Grad warmen Wasser sowie das Tauchbecken mit kühlen zehn bis zwölf Grad Wassertemperatur. In einem schicken Grau gehaltene Außenduschen mit Schwalleimer und Kneippschlauch runden das Bild ab.