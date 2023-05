Aktion startet am 1. Juni 253 Kempener bislang für Stadtradeln registriert

Wie viele Menschen sind dabei? Im vergangenen Jahr nahmen bundesweit über 900.000 Menschen an der Aktion teil, legten dabei insgesamt rund 178 Kilometer zurück. Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen erradelten gemeinsam 690.998 Kilometer. „In Kempen haben sich im vergangenen Jahr 1739 Menschen in 27 Teams beteiligt“, sagt Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos), der auf eine rege Teilnahme beim siebten Stadtradeln in der Stadt hofft. Zusammen legten die Kempenerinnen und Kempener 2022 insgesamt 185.728 Kilometer zurück. „Das ist das beste Ergebnis aller Kommunen im Kreis Viersen“, so Dellmans: „Ich würde mir wünschen, dass es uns in diesem Jahr gelingt, dieses tolle Ergebnis sogar noch zu toppen.“