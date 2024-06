Im vergangenen Jahr versprach Günter Heimbucher vom Arthaus Kempen, dass es eine Fortsetzung geben solle. Jetzt ist es so weit: Die beliebte Aktion „Kunst am Gartenzaun“, eine „lockere Veranstaltung in heimischen Gärten“, so Heimbucher, geht am Samstag, 22. Juni, 12 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 23. Juni, 11 bis 18 Uhr, in die vierte Runde. 164 Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich bei 18 Gastgebern und Gastgeberinnen auf über 31.000 Quadratmetern Gartenfläche.