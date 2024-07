Band-Contest am 17. August in Kempen Acts für „Rock an der Burg“ stehen fest

Inzwischen stehen die Finalistinnen und Finalisten fest, die am Samstag, 17. August, die Bühne an der Burg rocken werden. „Wir können uns auf tolle Live-Performances bei ,Rock an der Burg‘ freuen!“, kündigt Michaela Baldus, Vorsitzende der Grünen in Kempen, an. Mit Blick auf die Bewerbungen fügt sie aber auch an: „Die Bewerberinnen und Bewerber haben es unserer Fachjury nicht leicht gemacht, so viel Talent, so tolle Songs, eine so große Vielfalt!“