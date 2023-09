Aus dem Polizeibericht Achtjähriger bei Unfall in Kempen verletzt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Junge gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Ziegelheider Straße in Richtung Grasheider Straße unterwegs. Als er vom Radweg auf die Straße fuhr, um auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Paschweg zu fahren, fuhr er beim Überqueren der Fahrbahn gegen das Auto einer 64-jährigen Frau aus Grefrath, die ebenfalls auf der Ziegelheider Straße in Richtung Grasheider Straße unterwegs war.