Tourismus am Niederrhein Abschlussarbeiten für neue Tourist-Info in Kempen laufen

Mit der neuen Tourist-Info will die Stadt Kempen eine Anlaufstelle für Touristen schaffen, die leicht zu finden ist. Kostenpflichtiger Inhalt Dafür hatte die Stadt im Frühjahr ein leer stehendes Ladenlokal im Klosterhof-Komplex an der Orsaystraße angemietet. Seither laufen dort die Arbeiten für den Umbau. In der Vergangenheit irrten Touristen häufig durch Kempen auf der Suche nach einer Info-Stelle. Broschüren für Touristen gibt es bereits im Eingangsbereich des Kulturforums Franziskanerkloster, gleich neben dem Klosterhof, wo auch die Karten für städtische Kulturveranstaltungen erhältlich sind. Den Bereich Tourismus und Kultur will die Stadt künftig enger miteinander verzahnen. Dazu soll auch die neue Tourist-Info beitragen. In dem Ladenlokal soll dann auch der Kartenverkauf angesiedelt werden.