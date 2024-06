Abi-Jahrgang 1974 am Thomaeum Kempener Abiturienten sehen sich nach 50 Jahren wieder

Kempen · 50 Jahre nach dem Abitur am Gymnasium Thomaeum in Kempen sahen sich die Ehemaligen jetzt in Kempen wieder. Auf dem Programm stand beim Klassentreffen auch ein Besuch der alten Schule.

25.06.2024 , 15:00 Uhr

50 Jahre nach dem Abitur am Thomaeum trafen sich die Ehemaligen jetzt auf dem Buttermarkt wieder. Foto: Friedhelm Reimann

Immer wieder war am Samstag zu hören: „Weißt du noch?“, als 14 ehemalige Schüler der altsprachlichen Oberprima (OIa) des Abitur-Jahrgangs 1974 in Kempen unterwegs waren. 50 Jahre nach ihrer Entlassung vom damals noch staatlichen Gymnasium Thomaeum sahen sie sich nun in Kempen wieder, um das Jubiläum ausgiebig zu feiern. Sie trafen sich auf dem Buttermarkt in der Altstadt, genossen einen Eisbecher oder einen Cappuccino, und machten sich dann auf den Weg zum Thomaeum, wo die heutige Schulleiterin Agnes Regh die Ehemaligen durch die Schule führte und ihnen zeigte, was sich baulich und pädagogisch in den vergangenen 50 Jahren verändert hat. Highlight für die einstigen Schüler: die Besteigung des Altbau-Türmchens. Von oben hat man einen überwältigenden Blick auf Kempen und das Umland. Im „Ercklentz“ klang das Klassentreffen dann mit dem Austausch vieler Erinnerungen an die Schulzeit gemütlich aus.

(biro)