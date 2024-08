Polizei- und Feuerwehreinsatz in Kempen 60 Autos und „Schmökerbude“ beschädigt

In unmittelbarer Nähe zur Tiefgarage kam es zeitgleich zu einem weiteren Brand: In einer ehemaligen Telefonzelle am Concordienplatz, in der seit 2018 die Bücherausleihe „Schmökerbude“ untergebracht ist, hatte ein Unbekannter Bücher in Brand gesetzt. Etwa 20 bis 30 Bücher verbrannten. „Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe kann mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Zusammenhang zum Brand an der Tiefgarage ausgegangen werden“, so die Polizei weiter. Im Einsatz war der Löschzug Schmalbroich der Freiwilligen Feuerwehr Kempen. Die Brände selbst wurden schnell gelöscht, so Wehrsprecher Christian Ullmann.