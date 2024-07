Denkmal in Kempen 50.000 Euro vom Land für Haus Bockdorf

Neben öffentlichen Gebäuden können auch Denkmäler in privatem Eigentum seit 2019 mit Mitteln des Landes gefördert werden, wenn die Eigentümer selbst in mindestens gleicher Größenordnung Mittel einsetzen. Hiervon profitiert jetzt auch das vor den Toren Kempens liegende beliebte Hofgut. „Es ist gut, dass hier weiter investiert wird. Gut Heimendahl ist ein Kleinod bei uns am Niederrhein,“ so der Kreis Viersener CDU-Landtagsabgeordnete und NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk über die gute Nachricht aus dem Bauministerium.