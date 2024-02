Für die Planung benötigt die Stadt für jede Gruppe eine Kontaktperson, der Anmeldebogen muss pro Gruppe also nur einmal ausgefüllt werden. Auf dem Bogen gibt die Gruppe auch das Gebiet an, in dem sie Unrat aufsammeln will, etwa in einem Park, in einer Grünanlage oder entlang eines Weges. Die Firma Schönmackers stellt Müllsäcke, diese sind bis spätestens 14 Uhr an einem auf dem Meldebogen anzugebenden Abholort abzustellen. Greifzangen und Handschuhe bringen die Freiwilligen selbst mit. Sehr große, sperrige Fundstücke können die Helfer an Schönmackers über die App melden. Den Anmeldebogen finden Interessierte unter www.kempen.de.