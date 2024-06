21. Hand-in-Hand-Cup Volksfeststimmung beim Wohltätigkeitsturnier

Im vergangenen Jahr kam die Rekordsumme von 55.000 Euro zusammen. Wie viel in diesem Jahr auch durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren für die Krefelder Begegnungsstätte Villa Sonnenschein gespendet werden kann, wird sich erst in einiger Zeit nach dem Kassensturz und der Begleichung aller Rechnungen zeigen. Angesichts großer Spendenbereitschaft und prall gefüllter Spendenbox am Eingang dürfte aber auch in diesem Jahr eine stolze Summe zusammenkommen.