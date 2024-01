Klimaschutz in Kempen 2023 war ein Rekordjahr für Photovoltaik-Zubau

Dabei kann sich der Zuwachs an PV-Anlagen auf Kempener Dächern durchaus sehen lassen. 2023 sei ein Rekordjahr gewesen, stellt Nienhaus fest: 458 Anlagen kamen im vergangenen Jahr neu hinzu. Damit sei das Vorjahresergebnis um mehr als das Zweieinhalbfache übertroffen worden, womit sich die Gesamtzahl der PV-Anlagen in der Stadt um 37 Prozent auf jetzt 1693 erhöht habe. „Die oft gestellte Frage – Stromspeicher ja oder nein – hat die Kempener Bevölkerung eindeutig beantwortet: 358 neue Batterien bedeuten, dass in diesem Jahr bei circa drei Vierteln aller PV-Anlagen auch einen Speicher installiert wurde“, stellt Nienhaus mit Blick auf die Zahlen fest. Im Trend liegen auch Balkonkraftwerke: „Durch die 199 neuen Anlagen hat sich die Gesamtzahl auf 295 mehr als verdoppelt“, so Nienhaus.