Unfall in Kempen : Auto überschlägt sich - 18-Jährige schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kempen Bei einem Unfall in Kempen ist eine 18-jährige Kempenerin am Donnerstag schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 18-jähriger Krefelder gegen 16.30 Uhr mit seinem Wagen über die Vorster Straße von Kempen in Richtung Vorst.

Bei ihm im Wagen saßen ein 19-jähriger Krefelder und die 18-jährige Kempenerin.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, rutschte auf die Gegenspur und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Wagen überschlug und im Graben landete. Die junge Kempenerin, die auf der Rückbank gesessen hatte, wurde so schwer verletzt, dass sie zu stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.