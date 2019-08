125 Jahre : Manufaktur Stübben: Erfolg durch Verantwortung

Kempen Das Familienunternehmen wurde von einer kleinen Sattlerei zu einem mittelständischen Unternehmen.

Bereits seit 125 Jahren fertigt die Reitsportmanufaktur Joh’s Stübben hochwertige Reitsportprodukte an. Grund dafür sei auch das tief in der Unternehmenskultur verwurzelte Bewusstsein um die eigene soziale Verantwortung. Sie sei Motivation und Inspiration für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Manufaktur, ihrer Produkte und Arbeitsbedingungen.

1894 begann die Erfolgsgeschichte der Reitsportmanufaktur Stübben. Was damals als kleine Sattlerei in Krefeld anfing, wird nun in fünfter Generation von Jan und Johannes Stübben fortgeführt. Heute ist Stübben als mittelständisches Unternehmen ein sehr wichtiger Arbeitgeber in Kempen und Umgebung: „Die Verantwortung, die wir als Familienunternehmen gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt haben, ist uns Herzensangelegenheit und Inspiration zugleich“, so Jan Stübben.