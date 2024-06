Junior-Cup der Grundschulen 1200 Kinder kicken in St. Hubert für den guten Zweck

Gestartet sind die Viertklässler am Freitag, gefolgt von Teams der Drittklässler am Samstagmorgen. Abgelöst wurden diese dann von den zweiten Schuljahren. Und am Sonntag durften auch die Jüngsten, die Erstklässler, um Pokale kämpfen. Die Organisation für so eine Veranstaltung ist aufwendig, berichtet das Team des FC St. Hubert. „Ich habe damals hier schon als Kind mitgemacht“, berichtet Sascha Cuylen. Und auch einige Eltern dürfen dieses Turnier zu ihren Erfahrungen zählen.